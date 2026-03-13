Profitables UNI-Investment? 13.03.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Uniswap verlieren können.

Uniswap kostete gestern vor 5 Jahren 30,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,231 UNI im Portfolio. Die gehaltenen Uniswap wären gestern 12,68 USD wert gewesen, da sich der UNI-USD-Kurs auf 3,924 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87,32 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 3,173 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

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