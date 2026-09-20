|Entwicklung im Fokus
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20.09.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1,511 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6 617,09 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 862,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.09.2026 auf 0,4326 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 71,38 Prozent vermindert.
Am 01.05.2026 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 21.09.2025 erreicht und liegt bei 1,471 USD.
Redaktion finanzen.net
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