So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1,511 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6 617,09 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 862,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.09.2026 auf 0,4326 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 71,38 Prozent vermindert.

Am 01.05.2026 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 21.09.2025 erreicht und liegt bei 1,471 USD.

Redaktion finanzen.net