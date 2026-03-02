Krypto-Investition im Blick 02.03.2026 11:04:47

So viel Verlust hätte eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Litecoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 01.03.2021 kostete Litecoin 175,84 USD. Bei einer LTC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,687 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 302,80 USD, da Litecoin am 01.03.2026 53,25 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 69,72 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von LTC liegt derzeit bei 50,75 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 130,96 USD erreichte Litecoin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

