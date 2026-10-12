|Frühe Anlage
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12.10.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Gestern vor 5 Jahren war ein Litecoin 179,06 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in LTC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,5585 Litecoin. Die gehaltenen Coins wären am 11.10.2026 36,07 USD wert gewesen, da der LTC-USD-Kurs bei 64,59 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 63,93 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von LTC wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin liegt derzeit bei 109,79 USD und wurde am 09.11.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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