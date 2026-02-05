|Lohnendes DOT-Investment?
05.02.2026 11:03:20
So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Polkadot notierte am 04.02.2025 bei 4,751 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 21,05 Polkadot in seinem Depot. Die gehaltenen Polkadot wären am 04.02.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 1,464 USD 30,82 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,18 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von DOT liegt derzeit bei 1,428 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 5,303 USD.
