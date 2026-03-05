So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Polkadot investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Polkadot notierte am 04.03.2023 bei 5,908 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in DOT investiert worden wären, hätte man nun 169,25 Polkadot im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 04.03.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 1,542 USD 261,05 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73,89 Prozent eingebüßt.

Am 24.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,240 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 5,303 USD.

Redaktion finanzen.net