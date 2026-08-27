Krypto-Investment im Blick 27.08.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Polkadot gebracht.

Am 26.08.2021 wurde Polkadot bei 24,13 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 414,39 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 359,58 USD, da Polkadot am 26.08.2026 0,8677 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 96,40 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,540 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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