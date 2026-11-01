So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 31.10.2021 zu einem Wert von 1,935 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 5 167,68 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs vom 31.10.2026 gerechnet (0,091883 USD), wäre die Investition nun 474,82 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95,25 Prozent verringert.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 02.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1924 USD.

Redaktion Finanzen.net