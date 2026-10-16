So viel Verlust hätte eine SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

SHIBA INU wurde am 15.10.2025 zu einem Wert von 0,000010 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIB investiert, befänden sich nun 9 689 922,48 SHIBA INU in seinem Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 15.10.2026 gerechnet (0,000005 USD), wäre die Investition nun 49,52 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,48 Prozent verringert.

Am 16.07.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0,000011 USD.

Redaktion finanzen.net