So viel Verlust hätte eine SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIB investiert, befänden sich nun 357 142 857,14 SHIBA INU in seinem Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 27.08.2026 gerechnet (0,000005 USD), wäre die Investition nun 1 939,29 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,61 Prozent verringert.

Am 16.07.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,000014 USD.

Redaktion finanzen.net