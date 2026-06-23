Wertentwicklung im Blick 23.06.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Stellar investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 22.06.2021 wurde Stellar bei 0,2331 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 42 900,60 XLM im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 22.06.2026 auf 0,2025 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 687,79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 13,12 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief von XLM liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

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