|Krypto-Investition im Blick
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09.04.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Am 08.04.2025 kostete Tezos 0,5730 USD. Bei einer XTZ-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 745,25 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 614,63 USD, da Tezos am 08.04.2026 0,3522 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,54 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von XTZ liegt derzeit bei 0,3394 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Bei 1,077 USD erreichte Tezos am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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