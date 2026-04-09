Krypto-Investition im Blick 09.04.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Tezos investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.04.2025 kostete Tezos 0,5730 USD. Bei einer XTZ-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 745,25 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 614,63 USD, da Tezos am 08.04.2026 0,3522 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,54 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ liegt derzeit bei 0,3394 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Bei 1,077 USD erreichte Tezos am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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