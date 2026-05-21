|Lukrative XTZ-Investition?
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21.05.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Am 20.05.2025 kostete Tezos 0,6241 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 1 602,23 Tezos im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 20.05.2026 auf 0,3410 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 546,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,36 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 19.05.2026 bei 0,3338 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1,077 USD..
Redaktion finanzen.net
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