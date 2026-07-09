|Performance-Check
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09.07.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 3 Jahren bedeutet
Tezos wurde am 08.07.2023 zu einem Wert von 0,8153 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 12 265,55 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 962,66 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.07.2026 auf 0,2415 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,37 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2023 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 20.07.2025 erreichte Tezos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
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