So viel Verlust hätte eine Tezos-Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Tezos wurde am 18.02.2021 zu einem Wert von 4,848 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 20,63 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7,938 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.02.2026 auf 0,3848 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,06 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3826 USD und wurde am 19.02.2026 erreicht. Am 20.07.2025 erreichte Tezos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
