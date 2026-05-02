|Krypto-Anlage im Fokus
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02.05.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr kostete ein Toncoin 3,205 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 31,20 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,17 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.05.2026 auf 1,319 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 58,83 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
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