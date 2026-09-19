TONAnlage im Fokus 19.09.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Toncoin gebracht.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,160 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in TON vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3 164,39 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 351,02 USD, da Toncoin am 18.09.2026 1,375 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 56,49 Prozent vermindert.

Bei 1,202 USD erreichte TON am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 20.09.2025 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,091 USD.

Redaktion finanzen.net

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