|TONAnlage im Fokus
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19.09.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,160 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in TON vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3 164,39 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 351,02 USD, da Toncoin am 18.09.2026 1,375 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 56,49 Prozent vermindert.
Bei 1,202 USD erreichte TON am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 20.09.2025 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,091 USD.
Redaktion finanzen.net
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