Investmentbeispiel 20.06.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Toncoin verlieren können.

Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3,508 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 285,06 Toncoin. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1,603 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 457,03 USD wert. Mit einer Performance von -54,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 01.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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