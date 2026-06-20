|Investmentbeispiel
|
20.06.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3,508 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 285,06 Toncoin. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1,603 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 457,03 USD wert. Mit einer Performance von -54,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 01.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1475
|
0,0017
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
185,18
|
0,1900
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,8679
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9259
|
0,0036
|
|
0,39
|Hongkong-Dollar
|
8,9926
|
0,0126
|
|
0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.