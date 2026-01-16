So viel Verlust hätte eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Uniswap verlieren können.

Vor 1 Jahr war ein Uniswap 14,55 USD wert. Bei einem UNI-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,74 Uniswap in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 15.01.2026 auf 5,349 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 367,75 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 63,23 Prozent vermindert.

Bei 4,765 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Uniswap liegt derzeit bei 15,00 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net