VETAnlage im Fokus 02.05.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in VeChain gebracht.

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0,027148 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 36 835,29 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 263,73 USD, da VeChain am 01.05.2026 0,007160 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 73,63 Prozent vermindert.

Bei 0,006530 USD erreichte VET am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net

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