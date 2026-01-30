Langzeit-Investition 30.01.2026 11:03:13

So viel Verlust wäre bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Bei einer frühen Avalanche-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,57 AVAX-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 1 594,10 USD, da Avalanche am 29.01.2026 11,03 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,06 Prozent abgenommen.

Am 30.01.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 10,83 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

