So viel Verlust wäre bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Avalanche gewesen.

Avalanche kostete gestern vor 5 Jahren 69,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAX investiert, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 21.05.2026 auf 9,448 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -86,34 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 8,283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net