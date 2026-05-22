|Langzeit-Performance
|
22.05.2026 11:03:13
So viel Verlust wäre bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen
Avalanche kostete gestern vor 5 Jahren 69,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAX investiert, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 21.05.2026 auf 9,448 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -86,34 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 8,283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1603
|
-0,0017
|
|
-0,15
|Japanischer Yen
|
184,623
|
-0,0870
|
|
-0,05
|Britische Pfund
|
0,8634
|
-0,0019
|
|
-0,22
|Schweizer Franken
|
0,9117
|
-0,0021
|
|
-0,23
|Hongkong-Dollar
|
9,0921
|
-0,0109
|
|
-0,12
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.