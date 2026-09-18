LINK-Investition 18.09.2026 19:43:13

So viel Verlust wäre bei einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Chainlink-Investment gewesen.

Chainlink notierte gestern vor 5 Jahren bei 27,69 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in LINK vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,11 Chainlink. Das Investment hätte nun einen Wert von 411,33 USD, da Chainlink am 17.09.2026 11,39 USD wert war. Damit wäre die Investition 58,87 Prozent weniger wert.

Am 30.06.2026 fiel LINK auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Bei 23,52 USD erreichte Chainlink am 19.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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