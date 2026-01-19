|Langzeit-Anlage
|
19.01.2026 19:43:13
So viel Verlust wäre bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum Classic 20,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 489,62 ETC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 027,84 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 18.01.2026 auf 12,31 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,72 Prozent.
Am 31.12.2025 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,46 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 23.01.2025 bei 28,97 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1643
|
0,0058
|
|
0,50
|Japanischer Yen
|
184,07
|
1,2400
|
|
0,68
|Britische Pfund
|
0,8673
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9285
|
-0,0004
|
|
-0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0783
|
0,0448
|
|
0,50
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.