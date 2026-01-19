So viel Verlust wäre bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Einstieg in Ethereum Classic hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum Classic 20,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 489,62 ETC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 027,84 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 18.01.2026 auf 12,31 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 39,72 Prozent.

Am 31.12.2025 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,46 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 23.01.2025 bei 28,97 USD.

Redaktion finanzen.net