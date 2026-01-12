So viel Verlust wäre bei einem Ethereum-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Ethereum notierte gestern vor 1 Jahr bei 3 283,03 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,3046 Ethereum. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 3 118,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 950,03 USD wert. Damit wäre das Investment um 5,00 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1 471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 22.08.2025 stieg Ethereum auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net