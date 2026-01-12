|Krypto-Investment im Blick
|
12.01.2026 11:03:13
So viel Verlust wäre bei einem Ethereum-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Ethereum notierte gestern vor 1 Jahr bei 3 283,03 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,3046 Ethereum. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 3 118,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 950,03 USD wert. Damit wäre das Investment um 5,00 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1 471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 22.08.2025 stieg Ethereum auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1685
|
0,0051
|
|
0,43
|Japanischer Yen
|
184,4
|
0,5100
|
|
0,28
|Britische Pfund
|
0,8677
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9314
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,111
|
0,0435
|
|
0,48