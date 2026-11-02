So viel Verlust wäre bei einem Ethereum-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einer frühen Investition in Ethereum hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.11.2025 kostete Ethereum 3 872,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, befänden sich nun 0,2582 Ethereum in seinem Depot. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 2 270,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 586,41 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 41,36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1 564,05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 03.11.2025 bei 3 600,86 USD.

Redaktion Finanzen.net