So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr angefallen
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 5,991 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in APT investierten, hätten nun 166,91 Aptos im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 21.02.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 0,8871 USD 148,07 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance der Investition -85,19 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von APT liegt derzeit bei 0,8515 USD und wurde am 22.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.03.2025 erreicht und liegt bei 6,749 USD.
