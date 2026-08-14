Entwicklung im Fokus 14.08.2026 11:03:13

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Avalanche-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,446 Avalanche. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 6,445 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,317 USD wert. Mit einer Performance von -90,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 19.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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