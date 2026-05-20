So viel Verlust wäre bei einem Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Binance Coin-Investment verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Binance Coin bei 650,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 0,1538 Binance Coin in seinem Depot. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 19.05.2026 gerechnet (639,77 USD), wäre die Investition nun 98,41 USD wert. Damit wäre das Investment um 1,59 Prozent gesunken.

Bei 582,93 USD erreichte BNB am 02.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net