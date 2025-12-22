|BTC-Investition im Fokus
|
22.12.2025 11:03:13
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bitcoin von vor 1 Jahr angefallen
Am 21.12.2024 war Bitcoin 97 204,05 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0,01029 Bitcoin in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 21.12.2025 auf 88 583,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 911,31 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,87 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin am 08.04.2025 bei 76 295,96 USD. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
