Performance im Fokus 20.03.2026 19:43:13

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Engagement in Chainlink hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Chainlink 15,01 USD wert. Bei einer LINK-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 666,02 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 19.03.2026 6 021,12 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 9,040 USD lag. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 021,12 USD entspricht einer negativen Performance von 39,79 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,922 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

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