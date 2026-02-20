Wachstum oder Verlust? 20.02.2026 19:43:13

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren angefallen

Am 19.02.2021 notierte Chainlink bei 34,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,79 Chainlink. Da sich der Wert von Chainlink am 19.02.2026 auf 8,566 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 246,57 USD wert. Damit wäre das Investment 75,34 Prozent weniger wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

