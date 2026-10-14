Entwicklung unter der Lupe 14.10.2026 19:43:13

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Engagement in Dogecoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Dogecoin kostete gestern vor 5 Jahren 0,2323 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 430,50 DOGE-Coins Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,084316 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,70 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0,068944 USD. Am 26.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2058 USD.

Redaktion finanzen.net

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