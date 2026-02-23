So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ethereum von vor 1 Jahr angefallen

Ethereum notierte am 22.02.2025 bei 2 763,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,3618 ETH-Coins Da sich der Wert eines Coins am 22.02.2026 auf 1 954,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 707,35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29,27 Prozent vermindert.

Am 08.04.2025 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD..

Redaktion finanzen.net