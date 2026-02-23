|Lohnende Ethereum-Investition?
|
23.02.2026 11:03:13
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ethereum von vor 1 Jahr angefallen
Ethereum notierte am 22.02.2025 bei 2 763,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,3618 ETH-Coins Da sich der Wert eines Coins am 22.02.2026 auf 1 954,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 707,35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29,27 Prozent vermindert.
Am 08.04.2025 erreichte ETH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
182,44
|
0,0700
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8748
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1865
|
-0,0123
|
|
-0,13