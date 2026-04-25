|Performance im Fokus
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25.04.2026 11:03:15
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren angefallen
Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Bei einer ICP-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 24.04.2026 524,64 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 2,457 USD lag. Die Abnahme von 10 000 USD zu 524,64 USD entspricht einer negativen Performance von 94,75 Prozent.
Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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