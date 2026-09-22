|Krypto-Investment
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22.09.2026 19:43:13
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr angefallen
Stellar wurde am 21.09.2025 zu einem Wert von 0,3805 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XLMinvestiert, wäre er nun im Besitz von 262,84 Stellar. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,50 USD, da Stellar am 21.09.2026 0,2150 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,50 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0,1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 0,4087 USD.
Redaktion finanzen.net
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