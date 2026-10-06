So viel Verlust wäre bei einem Investment in Stellar von vor 5 Jahren angefallen

Am 05.10.2021 wurde Stellar bei 0,3188 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XLM investiert hätte, befänden sich nun 31 365,96 Stellar in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 0,2161 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 777,94 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 32,22 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,3884 USD und wurde am 08.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net