Krypto-Performance im Fokus 31.05.2026 11:03:15

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sui von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sui von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Sui hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.05.2025 notierte Sui bei 3,206 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 311,90 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 30.05.2026 auf 0,9046 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,79 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,8454 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,166
0,0010
0,08
Japanischer Yen
185,79
0,2500
0,13
Britische Pfund
0,8668
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9107
-0,0027
-0,30
Hongkong-Dollar
9,1375
0,0112
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 22
09:55 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09:42 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.05.26 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen