|Krypto-Performance im Fokus
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31.05.2026 11:03:15
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sui von vor 1 Jahr angefallen
Am 30.05.2025 notierte Sui bei 3,206 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 311,90 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 30.05.2026 auf 0,9046 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,79 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,8454 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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