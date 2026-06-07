So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sui von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Sui verlieren können.

Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,201 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 124,36 SUI im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 245,82 USD, da sich der Wert von Sui am 06.06.2026 auf 0,7188 USD belief. Damit wäre das Investment um 77,54 Prozent gesunken.

Am 05.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7007 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net