Profitabler XTZ-Einstieg? 14.05.2026 11:03:13

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Tezos investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 13.05.2021 lag der Kurs von Tezos bei 6,140 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 16,29 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 6,108 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.05.2026 auf 0,3750 USD belief. Damit wäre die Investition 93,89 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,3394 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Bei 1,077 USD erreichte der Coin am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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