|Profitabler XTZ-Einstieg?
|
14.05.2026 11:03:13
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren angefallen
Am 13.05.2021 lag der Kurs von Tezos bei 6,140 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 16,29 Tezos. Die Investition hätte nun einen Wert von 6,108 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.05.2026 auf 0,3750 USD belief. Damit wäre die Investition 93,89 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,3394 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Bei 1,077 USD erreichte der Coin am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1625
|
-0,0045
|
|
-0,39
|Japanischer Yen
|
184,49
|
-0,3300
|
|
-0,18
|Britische Pfund
|
0,8712
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9145
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1032
|
-0,0377
|
|
-0,41
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: Dow schwächer -- ATX deutlich schwächer -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. Der Dow verbucht Abgaben. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.