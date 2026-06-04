So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tezos-Engagement gewesen.

Tezos notierte am 03.06.2021 bei 3,879 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,78 XTZ im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 03.06.2026 7,637 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,2963 USD lag. Damit wäre das Investment 92,36 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ wurde am 04.06.2026 erreicht und liegt bei 0,2790 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net