|Investment im Blick
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21.03.2026 19:43:13
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen
Am 20.03.2025 wurde Toncoin bei 3,699 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,04 TON-Coins Die Investition hätte nun einen Wert von 34,00 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.03.2026 auf 1,257 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 66,00 Prozent.
Bei 1,202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 31.03.2025 bei 4,105 USD.
Redaktion finanzen.net
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