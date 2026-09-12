|Kryptowährungen
|
12.09.2026 19:43:14
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen
Am 23.12.2021 wurde Toncoin bei 3,508 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 285,06 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 11.09.2026 auf 1,362 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 388,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 61,17 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
178,26
|
0,0400
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,858
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
0,0023
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0964
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.