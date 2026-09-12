Kryptowährungen 12.09.2026 19:43:14

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einer frühen Toncoin-Investition gewesen.

Am 23.12.2021 wurde Toncoin bei 3,508 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 285,06 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 11.09.2026 auf 1,362 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 388,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 61,17 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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