So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Worldcoin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Worldcoin kostete am 07.02.2025 1,205 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 82,96 WLD im Depot. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 07.02.2026 gerechnet (0,3977 USD), wäre das Investment nun 32,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,01 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,3458 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net