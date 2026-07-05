Krypto-Anlage unter der Lupe 05.07.2026 19:43:13

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Worldcoin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.07.2025 notierte Worldcoin bei 0,8742 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 114,39 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 04.07.2026 auf 0,4249 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,60 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 51,40 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Bei 1,939 USD erreichte Worldcoin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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