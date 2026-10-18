|Anlage im Fokus
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18.10.2026 19:43:14
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen
Worldcoin wurde am 17.10.2025 zu einem Wert von 0,8724 USD gehandelt. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,62 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,4919 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,38 USD wert. Mit einer Performance von -43,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 0,2345 USD erreichte der Coin am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 26.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9487 USD.
Redaktion finanzen.net
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