|Wertzuwachs oder -verlust?
23.02.2026 11:03:13
So viel Verlust wäre bei einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren angefallen
Am 22.02.2023 lag der Kurs von Litecoin bei 95,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,050 LTC im Depot. Die gehaltenen Litecoin wären gestern 56,10 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 53,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 43,90 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von LTC liegt derzeit bei 50,75 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.
Redaktion finanzen.net
