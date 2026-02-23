Wertzuwachs oder -verlust? 23.02.2026 11:03:13

So viel Verlust wäre bei einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Litecoin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 22.02.2023 lag der Kurs von Litecoin bei 95,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,050 LTC im Depot. Die gehaltenen Litecoin wären gestern 56,10 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 53,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 43,90 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von LTC liegt derzeit bei 50,75 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1758
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
182,44
0,0700
0,04
Britische Pfund
0,8748
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9123
-0,0006
-0,06
Hongkong-Dollar
9,1865
-0,0123
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen