So viel Verlust wäre bei einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Litecoin verlieren können.

Litecoin notierte am 19.04.2023 bei 90,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 110,71 LTC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 986,30 USD, da Litecoin am 19.04.2026 54,07 USD wert war. Aus 10 000 USD wurden somit 5 986,30 USD, was einer negativen Performance von 40,14 Prozent entspricht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Am 13.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net