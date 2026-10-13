Lohnende NEO-Anlage? 13.10.2026 11:03:13

So viel Verlust wäre bei einem Neo-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Neo-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Neo-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 12.10.2025 wurde Neo bei 5,129 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,50 NEO. Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,418 USD), wäre das Investment nun 47,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,86 Prozent verringert.

Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 07.11.2025 bei 5,728 USD..

Redaktion finanzen.net

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