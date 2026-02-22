|Langzeit-Performance
So viel Verlust wäre bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren angefallen
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 0,1625 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 61 541,28 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 21.02.2026 auf 0,1103 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 786,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,13 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 11.02.2026 erreicht und liegt bei 0,088865 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 bei 0,3035 USD.
